So fördern Eltern fussballbegeisterte Töchter

Wie fördern Eltern das Interesse ihrer Tochter, ohne Druck aufzubauen?

Eltern spielen als Begleiter eine zentrale Rolle in der Entwicklung ihrer Kinder. Wichtig ist, dass sie Interesse am Fussball zeigen, ohne dabei Erwartungen zu formulieren. Was zählt, ist Ermutigung und Vertrauen: «Du darfst ausprobieren. Du darfst scheitern. Und du darfst entscheiden, was dir Freude bereitet.» Das stärkt die Autonomie und Selbstwirksamkeit des Kindes.