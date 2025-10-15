So funktioniert der neue Kinderschutz von ChatGPT

Seit diesem Oktober gibt es nun eine Kindersicherung für Eltern, damit sie die ChatGPT-Nutzung der Teenager kontrollieren können. Um die Kindersicherung zu aktivieren, benötigen sowohl die Eltern als auch das Kind ein ChatGPT-Konto. Denn der Schutz funktioniert nur, wenn die beiden Konten verbunden sind. Entweder können die Eltern dem Kind eine Einladung schicken oder umgekehrt.