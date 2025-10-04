So geht ihr beim Pilzeln mit Kindern kein Risiko ein

Herausdrehen oder abschneiden

Auf der Suche nach Pilzen darf ein Stock verwendet werden – jedoch nicht, um die Pilze zu beschädigen oder vom Boden zu lösen. Werkzeuge, die den Boden beschädigen könnten, sind verboten. Am besten werden die Pilze aus dem Boden herausgedreht oder aber mit dem Sackmesser abgeschnitten. Bis die Kinder sicher damit umgehen können, ist das Abschneiden Aufgabe der Erwachsenen und die Kinder sind hauptsächlich fürs Suchen zuständig.