So geht ihr beim Pilzeln mit Kindern kein Risiko ein

Pilze sammeln kann man im Grunde das ganze Jahr über. Sobald die Temperaturen sinken und sich die Blätter im Wald langsam verfärben, spriessen aber besonders viele aus dem Boden. Der Herbst ist die Hauptsaison fürs Pilzeln. Und das macht nicht nur Erwachsenen Spass, sondern auch den lieben Kleinen.
Doch gerade wenn Kinder bei der Pilz-Suche dabei sind, gilt es, einige Vorsichtsmassnahmen zu treffen und Regeln einzuhalten:
Aktuelle Bestimmungen checken
Auf der Website der Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane der Schweiz sind die aktuellen kantonalen Pilzsammelbestimmungen aufgeführt, die einzuhalten sind. Unter anderem findet ihr dort die maximale Menge an Pilzen, die eine Person pro Tag sammeln darf.
Kein unbekanntes Terrain
Begebt euch mit Kindern im Wald lieber nicht auf unbekanntes Terrain, sonder sucht Waldstücke ab, die ihr kennt. Der Boden könnte beispielsweise zu rutschig sein und die Kinder beim eifrigen Sammeln zu unkonzentriert, sodass schnell ein Unglück passiert ist.
Waldtaugliche Kleidung
Feste Schuhe sind beim Pilzeln ein Muss. Schliesslich findet man die beliebten Pilze in der Regel nicht gleich am Wegrand, sondern an Hängen und Baumstrümpfen. Auch wasserdichte Kleidung ist von Vorteil. Ausserdem sollten die Kinder auch bei milden Temperaturen lange Hosen und Oberteile tragen, damit sie sich nicht an Stacheln aufkratzen.
Rot als Warnfarbe
Dass der Fliegenpilz giftig ist, weiss wohl jedes Kind. Doch das sind auch viele andere Arten mit rotem Hut oder Stil. Es lohnt sich deshalb, den Kindern beizubringen, von allen roten Pilzen die Finger zu lassen und sich bei der Suche auf weisse und braune Exemplare zu konzentrieren.
Weidenkorb statt Plastiksack
Auf luftdichte Behälter oder Plastiktaschen sollte man beim Pilze sammeln verzichten und sie stattdessen in einem luftdurchlässigen Gefäss wie einem Weidenkorb oder einer Stofftasche aufbewahren. Ansonsten können grundsätzlich geniessbare Pilze giftig werden.
Herausdrehen oder abschneiden
Auf der Suche nach Pilzen darf ein Stock verwendet werden – jedoch nicht, um die Pilze zu beschädigen oder vom Boden zu lösen. Werkzeuge, die den Boden beschädigen könnten, sind verboten. Am besten werden die Pilze aus dem Boden herausgedreht oder aber mit dem Sackmesser abgeschnitten. Bis die Kinder sicher damit umgehen können, ist das Abschneiden Aufgabe der Erwachsenen und die Kinder sind hauptsächlich fürs Suchen zuständig.
Finger nicht ablecken
Dass den Kindern erklärt werden muss, dass sie keine Pilze roh essen dürfen, versteht sich von selbst – Schliesslich sind selbst einige Speisepilze im rohen Zustand giftig. Aber auch ihre Finger sollten die Kinder während dem Pilzeln nicht in den Mund nehmen. Zuvor muss sichergestellt werden, dass keine giftigen Pilze berührt wurden.
Nicht nur auf Pilze achten
Im Wald können nicht nur Pilze für Vergiftungen sorgen, sondern beispielsweise auch verschiedene Beeren. Während die roten gemäss Tox Info Suisse in der Regel nicht sehr giftig sind, können schwarze – wie Tollkirschen – bereits ab einer Beere Symptome verursachen. Klagt das Kind über Bauchschmerzen oder Übelkeit, sollte man die Notfallnummer 145 anrufen.
Kontrolle ist besser
Wer nicht ein absoluter Profi-Pilzler ist, für den gilt: Vor dem Verzehr müssen die gesammelten Pilze den Expertinnen und Experten einer amtlichen Kontrollstelle gezeigt werden. Hier findet ihr Kontrollstellen in eurer Nähe.