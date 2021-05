Der wichtigste Punkt. Als Eltern macht man sich oft eine Million Gedanken über die sexuelle Aufklärung der Kinder, die emotionale Aufklärung kommt hingegen viel zu kurz. Natürlich muss man den Kids verklickern, dass man sich vor Geschlechtskrankheiten schützen muss, dass Sex nur einvernehmlich geht und dass Pornografie nicht das reale Leben ist. Aber im gleichen Atemzug soll man ihnen eben auch erklären, dass Liebe ein Gefühl ist, das genauso schön wie schmerzhaft sein kann. Und zwar früh genug, wenn man bedenkt, dass laut einer Umfrage der Bauer Media Group fast ein Drittel (!) der Buben und Mädchen angibt, bereits im zarten Alter von zwölf Jahren schon mal eine feste Beziehung gehabt zu haben. Natürlich schaut einen der Elfjährige vielleicht nur mit grossen Augen an, wenn man von Liebeskummer spricht. Aber er wird sich später vor allem an die Message erinnern: das Thema ist nicht so ungewöhnlich. Es kann gut sein, dass ich nicht der einzige bin, dem es so geht.