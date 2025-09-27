So jongliert Max Loong zwischen Familie und Karriere

Den Fahrdienst ins Training übernimmt Mama Sepideh (genannt Sepi) Haftgoli (44), die sich in der Schule der Kids sowie als Event-Planerin, Influencerin und Filmproduzentin engagiert. Mit einer so geballten Ladung männlicher Energie zusammenzuleben, ist kein Problem für sie: «Es kann sehr wild und laut werden, aber ich liebe meine drei Jungs», schwärmt sie. «Können wir hier festhalten, dass das Klischee, Jungs seien das unordentlichere Geschlecht, bei uns nicht stimmt?», fragt Max liebevoll stichelnd, denn Sepi trage ihren Teil zum Alltagschaos bei. «Ich bin nicht unordentlich, ich bin normal», erwidert sie gelassen. «Ihr seid einfach etwas obsessiv.» Die beiden lachen. Max Loong gibt zu, dass die asiatische Strenge seines malaysischen Vaters ein bisschen auf ihn abgefärbt habe: «Ich bin schon der Striktere von uns beiden. Ich erkläre Regeln gern, aber sie werden nicht verhandelt.»