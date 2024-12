So kommt ihr stressfrei mit Kindern durch die Passkontrolle

Identitätsnachweis – der erste Schritt

Fangen wir bei den Basics an: Für die Einreise in ein anderes Land, braucht das Kind in der Regel einen eigenen Reisepass oder eine Identitätskarte. Das gilt auch für Babys und Kleinkinder. Wichtig ist, dass ihr euch rechtzeitig um die Ausstellung kümmert, da die Bearbeitungszeiten je nach Kanton variieren können. Hat das Kind schon einen Pass, prüft, ob dieser noch gültig ist – einige Länder verlangen, dass er mindestens sechs Monate über das Reisedatum hinaus gültig ist.