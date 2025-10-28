So leicht passiert psychische Gewalt gegen Kinder 

«Solche radikal generalisierte Aussagen vermitteln nicht nur Kritik am Verhalten, sondern untergraben den Selbstwert des Kindes», sagt die Expertin. «Sie hinterlassen beim Teenager das Gefühl von: ‹Ich bin so und kann das nicht ändern›. Auch Sätze wie: ‹Mit deinem Körper würde ich jetzt nicht in die Badi gehen› sind verheerend. Auf den ersten Blick wirken sie vielleicht harmlos, doch wenn sie immer wiederkehren, sind sie hochgradig abwertend. Sie lösen beim Kind Scham und das Gefühl aus, hässlich oder nicht wertvoll zu sein. Oft wirken solche Überzeugungen bis ins Erwachsenenalter.»