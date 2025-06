So positiv wirkt sich Yoga auf die Schwangerschaft aus

Do's und Don'ts

Trotz den vielen Benefits gilt es für schwangere Yogis, einige Regeln zu beachten, damit Pränatal-Yoga für die werdende Mutter sowie das ungeborene Baby sicher und wohltuend ist. Die wichtigste Grundregel: Höre auf dich selbst. Kein noch so guter Yogalehrer kennt deinen Körper besser als du selber. Mach also nur Übungen, die sich gut und richtig anfühlen. Bist du bei einer Übung unsicher, fühlt sie sich nicht gut an oder verursacht sie gar Schmerzen, setze lieber einmal aus – erzwinge nichts.