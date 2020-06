Meine Freundin leidet seit ihrer Kindheit an Depressionen. Allerdings hat sie die Krankheit nicht immer gleich gut im Griff. Phasenweise geht es ihr gut, doch plötzlich kann alles ins Negative kippen. An solchen Tagen weint sie viel, auch vor den Kindern. Ich frage mich einfach, warum ihr Therapeut die Situation der Kinder nicht thematisiert. Ist das in Ordnung? Leiden Kindern nicht sehr stark oder werden gar ein Stück weit geschädigt, wenn sie ihre Mutter ständig weinen sehen? — Nadja