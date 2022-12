So sehr prägt Dianas Tod Harry bis heute

Im Jahr 2020 unternimmt Meghan rechtliche Schritte gegen die «Mail On Sunday» und «MailOnline», welche einen privaten Brief von ihr an ihren Vater Thomas Markle veröffentlichten. Gleichzeitig organisiert sie den Umzug von Kanada, wohin die Familie vor den Paparazzi geflohen war, nach Kalifornien. Zu dieser Zeit ist sie schwanger mit ihrem zweiten Kind. Am ersten Morgen, als Meghan in ihrem neuen Zuhause aufwacht, hat sie eine Fehlgeburt. Für Harry ist klar, wer die Schuld daran trägt: «Ich glaube, meine Frau hatte eine Fehlgeburt wegen der Mail», sagt er. «Der Stress und die Schlaflosigkeit wegen des Prozesses – nach allem, was ich gesehen habe, kann ich sagen, dass die Fehlgburt wegen dem passierte, was sie versuchten, ihr anzutun.»