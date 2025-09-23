So tickt Jimmy Kimmel als Vater (und Opa) 

Er ist der Mann der Stunde: James Christian «Jimmy» Kimmel (59). Zuerst wurde die Show des US-Comedians auf dem zu Disney gehörenden Sender ABC abgesetzt wegen einer vermeintlich unpassenden Bemerkung zur Emordung des Polit-Aktivisten Charlie Kirk. Nach massiven Protesten kehrt Kimmel wieder auf den Bildschirm zurück.
In den USA ist der Comedian ein Superstar, bei uns ist er kaum bekannt. Neben seiner Rolle in der Öffentlichkeit ist Kimmel vor allem eines: ein passionierter Familienmensch.
Mit gerade mal 24 Jahren wurden Jimmy Kimmel erstmals Vater. Mit seiner ersten Ehefrau Gina Maddy (60) – sie lernten sich beim Studium kennen – hat er Tochter Katie (34) und Sohn Kevin (32). Katie schloss 2015 ihr Kunststudium in Chicago ab und ist seither als Künstlerin tätig. Kevin entschied sich für eine Karriere beim TV, allerdings hinter den Kulissten: Er arbeitet als Sound- und Produktions-Assistent. Und teilt die gleichen Interessen wie sein Vater. Auf seinem Instagram-Profil postet er immer wieder gemeinsame Bilder bei Basketballspielen, beim Baselball oder Fischen.
Mit seiner zweiten Frau Molly McNearney (47) spannt Kimmel nicht nur privat, sondern auch beruflich zusammen: Sie ist Autorin und Produzentin seiner Show. Auch mit ihr hat er zwei Kinder: Jane (11) und Billy (8). Janes Geburt gab er im Juli 2014 in seiner Show mit folgenden Worten bekannt: «Wir haben ein kleines Mädchen bekommen. Wir haben sie nach meiner Grossmutter genannt – sie heisst Grandma Kimmel.» Zwei Jahre später bezeichnete er seine Tochter in einem Interview als «komisches Kind» – weil man ihr das Töpfchen aufs Trampolin stellen müsse, sonst gehe sie nicht drauf. Ob komisch oder nicht – Jane scheint den Humor ihres Vaters geerbt zu haben. Vor vier Jahren postete Jimmy Kimmel auf Instagram ihre Vatertags-Karte für ihn, auf dem «Happy Farters-Day» stand, also «Einen schönen Furzer-Tag».
Im April 2017 kam Kimmels jüngstes Kind zur Welt, William John «Billy» Kimmel. Drei Tage nach seiner Geburt musste er erstmals am Herzen operiert werden. In seiner Show erzählte Jimmy, sein Sohn habe ein Loch in der Herzwand. Und witzelte auch noch in dieser Situation: «Der arme Kerl hat nicht nur ein schlechtes Herz erwischt, sondern auch noch mein Gesicht.» Nach zwei weiteren Herz-Operationen gilt Billy heute als gesund.
Seit Mai 2025 ist Jimmy Kimmel ausserdem Grossvater. Seine Tochter Katie und ihr Ehemann Will Logsdon wurden Eltern einer Tochter. Ihre Geburt verkündete der Opa erneut mit einem Namens-Joke in seiner Show: «Sie haben ihr einen sehr süssen Namen gegeben. Sie heisst Melania. Melania Thee Stallion.» Natürlich wurde die Kleine in Wirklichkeit nicht nach Donald Trumps Gattin und der US-Rapperin benannt. Sie heisst Patti Joan. Und ihr Opa bewies bei ihrer Geburt, dass er nicht nur der lustige Witze-Reisser ist, sondern dass ihm Familie wirklich über alles geht: Jener Tag, der 19. Mai 2025, war nämlich das zweite Mal in 22 Jahren «Jimmy Kimmel Live!» dass der Host seine Show absagte. Beim ersten Mal wurde ihm sein Blinddarm entfernt.