So tickt Jimmy Kimmel als Vater (und Opa) 

Mit seiner zweiten Frau Molly McNearney (47) spannt Kimmel nicht nur privat, sondern auch beruflich zusammen: Sie ist Autorin und Produzentin seiner Show. Auch mit ihr hat er zwei Kinder: Jane (11) und Billy (8). Janes Geburt gab er im Juli 2014 in seiner Show mit folgenden Worten bekannt: «Wir haben ein kleines Mädchen bekommen. Wir haben sie nach meiner Grossmutter genannt – sie heisst Grandma Kimmel.» Zwei Jahre später bezeichnete er seine Tochter in einem Interview als «komisches Kind» – weil man ihr das Töpfchen aufs Trampolin stellen müsse, sonst gehe sie nicht drauf. Ob komisch oder nicht – Jane scheint den Humor ihres Vaters geerbt zu haben. Vor vier Jahren postete Jimmy Kimmel auf Instagram ihre Vatertags-Karte für ihn, auf dem «Happy Farters-Day» stand, also «Einen schönen Furzer-Tag».