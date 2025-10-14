So tickt Trumps Lieblings-Enkelin Kai

Vom Grossvater geerbt hat sie aber viel mehr als nur die Schwäche fürs Golfen – Kai Trump steht täglich auf dem Green und hat ein Handicap von 0,2. Kein Wunder träumt sie von einer Karriere als Profigolferin. Auch in Sachen Geschäftssinn steht sie Donald Trump in nichts nach. Neustes Beispiel: Kai Trump hat vergangene Woche ihre eigene Modelinie lanciert – natürlich vor dem Weissen Haus. Ganz normale Pullover verkauft die Präsidentenenkelin für stolze 130 Dollar. Sie tragen ihr Kürzel «KT» auf der Brust, ein simples «Kai» im Nacken und eine Unterschrift auf dem Ärmel. Sie kommen wohl – wie die meisten Trump-Artikel – aus China. Verraten will sie das aber nicht.