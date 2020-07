Umso entscheidender finde ich es, dass du auch auf dich und dein Muttergefühl hörst, schliesslich kennst du deinen Sohn am besten. Was stimmt für dich? Was interessiert ihn aktuell? Zeigt er Interesse an seinen Genitalien? Möchte er wissen, wie ein Baby entsteht, oder interessieren ihn bloss Bagger und Bausteine?