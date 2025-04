Soll man Frühfranzösisch abschaffen?

Ich wage zu behaupten: An einem total veralteten Schulsystem. Dass sich jedes Kind neun Jahre lang durch eine Vielzahl von Fächern kämpfen muss, von denen es sich für die wenigsten interessiert, ist total hirnrissig. Spätestens in der Oberstufe – wenn nicht schon in der Mittelstufe – weiss ein Kind doch, was es NICHT will. Und sollte dementsprechend Fächer, die nicht ultrawichtig sind ( wie Mathe oder Deutsch) abwählen können. Dann könnte es sich nämlich auf das konzentrieren, was ihm zumindest halbwegs Spass macht. Und die Lehrpersonen würden nicht die meiste Zeit vor einer total abgelöschten Klasse sitzen und dabei selbst total abgelöscht werden. Und was, wenn kein cochon sich für Franz entscheiden würde, wenns nicht mehr Pflicht wäre? Tant pis – wenn sich der Teenie beim ersten Städtetrip nach Paris in eine Französin verliebt, lernt ers schneller und besser als in unserem System der kranken Enten.