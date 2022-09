Auch Sozialarbeiterin Moni Knese plädiert in der «taz» für möglichst viel Offenheit. «Kinder brauchen so viele Informationen wie möglich, in ihrer Sprache erklärt. Sonst kommen Fantasien ins Spiel, die oftmals schlimmer sind als die Realität.» Auch sie findet, man sollte Kinder jeden Alters an eine Beerdigung mitnehmen, hat aber noch einen konkreten Rat parat: Wenn man selbst sehr stark von der Trauer betroffen ist, sollte man jemanden, der ein bisschen mehr Distanz hat, bitten, während der Zeremonie für die Kinder zuständig zu sein, seine Fragen zu beantworten, auf seine Bedürfnisse einzugehen, oder je nachdem auch mal aus der Kirche zu gehen, wenn es zu viel wird. Selbst wenn auf dem Friedhof draussen gerade das Grab ausgehoben wird. «Kinder finden ihre eigenen Wege der Trauer. Wir müssen sie nur lassen», sagt die Sozialarbeiterin.