Sorgen Märchen wirklich für kindliche Alpträume?

Im Solothurner Märchen «Die einzige Tochter» droht ein König, seine sieben Söhne umzubringen – ist das kindertauglich?

Diese Geschichte ist tatsächlich ein starkes Stück! Doch sie zeigt, was man tun kann, wenn einem etwas wirklich Böses begegnet. Die Mutter schützt ihre Söhne, die Schwester sucht ihre Brüder... Zudem glaube ich, dass Märchen etwas sind, das Kinder in Begleitung entdecken sollten. Wenn ich einem Kind ein solches Märchen vorlese, kann ich auf mögliche Fragen oder Ängste reagieren. Und ich habe die Möglichkeit, die Geschichte dem Kind anzupassen. Jede erzählende Person ist Herr oder Herrin über das Märchen. Man muss sich nicht sklavisch an eine Vorlage halten. Und Märchen eignen sich sehr gut dafür, Themen aus der realen Welt aufzugreifen, in der ja auch nicht alles nur gut und friedlich ist.