Dieses Kräuteröl-Rezept von Tanja Grandits ist variabel und kann den eigenen Vorlieben angepasst werden.

Zutaten:

200 g Kräuter nach Lust und Laune (z. B. Peterli, Estragon, Basilikum, Minze, Dill)

120 ml Sonnenblumenöl

120 ml Olivenöl

Zubereitung:

Die Kräuter kurz in kochendem Wasser blanchieren, in Eiswasser abschrecken, abgiessen und in einem Küchentuch gut ausdrücken. Danach die Öle auf etwa 60 Grad erwärmen und mit den Kräutern fünf Minuten lang fein mixen. Die Mischung über Nacht im Kühlschrank ziehen lassen und am nächsten Tag durch ein feines Sieb passieren. In eine sterilisierte Flasche abgefüllt, hält sich das Öl im Kühlschrank einige Wochen. Verschlossen sogar bis zu sechs Monate.