Alles, was auf Ihrem Hof produziert wird, kommt auf den Teller. Dabei legen Sie besonderen Wert auf den respektvollen Umgang mit Tieren. Was heisst das in der Praxis?

Auf dem Hof halten wir nur dreissig Tiere, die wir mit eigenem Heu füttern. Uns ist wichtig, dass wir so viel wie möglich vom Tier verarbeiten. In der Esswahrnehmung servieren wir in allen Gängen zusammen maximal hundert Gramm Fleisch. Um der Lebensmittelverschwendung entgegenzuwirken, stehen in unserem Hofladen Mischpakete zum Verkauf, in denen von der Zunge bis zur Leber alles drin sein kann. Auf diese Weise versuchen wir so kreislauforientiert wie möglich zu sein.