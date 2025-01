SRF-Moderatorin Fabienne Gyr erwartet ihr erstes Kind

«Ich habe die letzten Jahre sehr viel Leidenschaft und Liebe in meine berufliche Karriere gesteckt – nun ist es Zeit, dies mit der Familie zu tun», sagt sie. Die aus Oberägeri stammende Gyr begann ihre journalistische Karriere bei Radio Central. Einer breiteren Öffentlichkeit wurde sie 2007 als Miss-Schweiz-Kandidatin bekannt. 2009 kam sie zum Zentralschweizer Fernsehsender Tele 1, wo sie in den Nachrichten und in Unterhaltungs- und Sport-Formaten zu sehen war.