Stephan Schmidlin feiert grosses Jubiläum

Pünktlich zum Jubiläum beschenkt sich Stephan Schmidlin selbst mit einem neuen Atelier in der Nähe von Cham ZG. «Dort habe ich Platz für meine grossformatigen Projekte und kann gleichzeitig Besucher empfangen.» Die Halle ist Werkstatt und Showroom zugleich. Um auf diesen Meilenstein anzustossen, hat der bekennende Geniesser jüngst Familie, Freunde, Bekannte und Kunden eingeladen. «Mit meinen Werken entführe ich Menschen gern in andere Welten. Für mich gibt es kaum etwas Schöneres, als das Staunen in den Gesichtern der Betrachter zu sehen.»

Auch privat hat sich vieles gefügt. Seit über zehn Jahren lebt Schmidlin mit Geraldine Dondit zusammen. Die ehemalige Profi-Tennisspielerin und frühere Medienchefin von Roger Federer bezeichnet er als «perfekte Ergänzung». «Es macht unsere Beziehung spannend, dass jeder seinen Teil hat», erklärt «Gerry» und führt aus: «Ich habe den Sport, meine Freunde und die Arbeit. Er hat seine Männerrunden am Stammtisch und ist beruflich eingespannt. Wir sitzen nicht konstant beieinander und geniessen die gemeinsame Zeit deshalb umso mehr.»

Der Anfang als Patchworkfamilie war nicht einfach. «Wir wollten Bäbbel eigentlich für uns allein haben», erinnert sich Sohn Jens. «Wir waren beschützerisch und haben es ihr nicht ganz leicht gemacht.» Geraldine drängte sich nicht auf, gab den Teenagern Freiraum, übernahm keine Mutterrolle – und gewann so ihr Vertrauen.