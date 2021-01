Suizidversuche bei Jugendlichen nehmen zu

Wie schlimm die Lage wirklich ist, erklärt der Facharzt mit folgenden Worten: «Wir stellen eine beunruhigende Zunahme von ernsthaften Suizidversuchen fest. Es bereitet uns grosse Sorge, dass Jugendliche in die Kliniken eingewiesen werden, die ohne grosse Vorerkrankungen oder Vorzeichen in einen Verzweiflungszustand geraten, der ihnen ausweglos erscheint. Und das ist in allen Landesteilen so.»