Tattoos und Piercings: Zwischen Trend und Gefahr

Wie kläre ich mein Kind über Risiken beim Piercen und Tätowieren auf?

Generell finde ich es schwierig, wenn Eltern aufklären. Was wir bei uns im Studio sehr gerne machen und anbieten, sind unverbindliche Beratungsgespräche für Eltern und ihre Kinder. Hier schaffen wir den Rahmen, dass sowohl Eltern ihre Bedenken äussern und Kinder ihre Fragen stellen dürfen. Wir erklären und klären dabei ganz neutral beide Parteien auf. Findet das Gespräch zu Hause statt, ist es oft so, dass das Kind nur positive Aspekte nennt, während Eltern nur Negatives äussern. Hier können wir uns gut einschalten und Eltern Ängste nehmen sowie jungen Erwachsenen Punkte bestätigen, bei denen Eltern nicht im Unrecht sind und die es zu beachten und zu wissen gibt.