Teenies und der Lolita-Effekt – was sollen Eltern tun?

Ein Problem sind auch die sozialen Medien. Man will ja nicht, dass Lolita-Bilder seines Kindes irgendwo im Internet landen. Wie kann man hier aufklären, ohne Ängste zu schüren?

Auch im Umgang mit Social Media braucht es gemeinsame Regeln, und es dürfen Grenzen definiert werden. Teenies müssen wissen, dass jedes Bild, das irgendwo im Internet landet, für immer da bleibt. Dieser Tatsache und deren Folgen müssen sie sich bewusst sein. Und: Genau wie Erwachsene sind Kinder verschieden. Die einen sind schon im Alter von zwölf Jahren sehr reflektiert, andere viel später. Hier liegt es an den Eltern, das Gespür zu entwickeln, wann der Zeitpunkt reif ist, gemeinsam mit den Kindern erste Schritte im Umgang mit den sozialen Medien zu machen.