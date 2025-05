Tiziana Gulino über ihr erstes Jahr als Mama

Gefeiert wird der grosse Tag mit einem Willkommensfestli anstelle einer Taufe, an dem Ort, wo sich die beiden Frauen 2022 das Ja-Wort gaben. Dabei schleicht sich ein ganz kleines bisschen Wehmut ins grosse Glück: «Es gibt so viele erste Male – aber auch schon so viele letzte Male. Selbst falls es ein zweites Baby gibt, sind gewisse Phasen mit Mirea bereits vorbei. Aber das ist ja auch schön. Und es liegt noch so viel vor uns.» In diesem Sinne: Happy Birthday, kleine Mirea. Auf ganz viele weitere erste und letzte Momente.