Tori Spelling postet Bikini-Bild ihrer Teenie-Tochter

«Wo ist nur die Zeit hin? Diese selbstbewusste Dame kam schreiend in die Welt und wickelte mich von Anfang an um ihren Finger», schreibt Tori Spelling, 48, ehemaliger Star der Kultserie «Beverly Hills 90210» in ihrem Instagram-Post zum 13. Geburtstag ihrer Tochter Stella. Und weiter: «Sie ist so stark und doch so eine sensible Seele. Ich wünschte, ich hätte ihr Selbstbewusstsein und ihren Mut.» Dazu stellt sie ein Bild ihrer pubertierenden Tochter – im Bikini.