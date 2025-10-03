Trennung mit Teenies: Das sollte man beachten

Was ist sonst noch wichtig bei einer Trennung?

In einer Trennungssituation sind die Eltern in der Regel stark mit sich selbst beschäftigt. Kinder reagieren je nach Alter und Typ sehr unterschiedlich auf eine solche Belastungssituation. Es ist wichtig, die Ängste und die Trauer der Kinder wahrzunehmen, ernst zu nehmen und wertzuschätzen. Es ist eine Veränderung, die Kinder aber in der Regel nach einiger Zeit gut bewältigen können. Kinder leben vorwärts, sie haben keine Wahl, sie müssen sich anpassen. Die Eltern können das Kind am besten unterstützen, wenn sie die Trennung für sich selbst gut verarbeiten und sich weiterhin auch in ihrer Elternrolle respektieren.

Wichtig ist, dass sich Eltern rechtzeitig Unterstützung holen, wenn der Kontakt zum anderen Elternteil belastend ist. Die Sozialen Dienste stehen Bewohner*innen in der Stadt Zürich mit verschiedenen, kostenlosen Beratungsangeboten zur Seite.