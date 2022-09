Tschüss, Hotel Mama: Diese Promi-Kinder werden flügge

«Ich bin so stolz auf sie», sagt Model Heidi Klum (49) in einem Interview mit «Entertainment Tonight» über Tochter Leni, die bald ihr Studium in New York beginnt. Dabei lässt die 18-Jährige ihre Mama aber auch mit einem weinenden Auge zurück in Los Angeles. «Es ist natürlich traurig, dass sie auszieht», sagt Heidi. Beruhigend sei aber, dass Leni in eine ihr bekannte Stadt ziehe: «Wir haben für viele Jahre «Project Runway» in New York gedreht. Sie kennt die Stadt in- und auswendig.»