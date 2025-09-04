Überraschung! Kunz ist Papa von Zwillingen!  

Dazu postet Kunz den Hashtag «99 Johr». So heisst seine neue Single, vor 99 Jahren kam seine Grossmutter zur Welt – und die hiess Anna. So haben er und seine Frau Jenny nun eine ihrer Zwillingstöchter genannt. Ob Anna und Ida ein- oder zweiieig sind, lässt sich, zumindest aufgrund der bemützten Köpfchen, nicht sagen.