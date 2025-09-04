Schweizer Illustrierte Logo

Teilen

Merken

Kommentare

Google News

Artikel teilen

  1. Home
  2. Sänger Kunz wird heimlich Vater von Zwillingen
«Doppeltes Wunder»

Überraschung! Kunz ist Papa von Zwillingen!  

Was für eine Überraschung! Musiker Kunz ist zum dritten und vierten Mal Papa geworden. Es sind zwei Mädchen. 

Teilen

Merken

Kommentare

Google News

Artikel teilen

<p>Vor zwei Jahren ging Familie Kunz auf Weltreise. Jetzt gibts ein neues Abenteuer: Emil und Helena haben zwei Schwestern bekommen. </p>

Vor zwei Jahren ging Familie Kunz auf Weltreise. Jetzt gibts ein neues Abenteuer: Emil und Helena haben zwei Schwestern bekommen. 

Joseph Khakshouri

Heimlich, still und leise und ohne vorher die Schwangerschaft der Partnerin zu verkünden Papa zu werden scheint gerade in zu sein unter Schweizer Promi Männern. Nach Volksmusik-Star Mike Oesch (36) hat dies nun auch Musiker Kunz alias Marco Kunz (40) getan. Und er legt noch einen obendrauf: Sein Vaterglück ist nämlich zweifach!

«Doppeltes Wunder, Glück und Verliebtsein. Seid herzlich willkommen auf dieser Erde und in unserer Familie, Anna & Ida» schreibt der Sänger zu einem Foto, auf dem die beiden winzigen Zwillingsmädchen mit Mützchen bekleidet auf dem nackten Oberkörper ihres Papas ruhen. 

Dazu postet Kunz den Hashtag «99 Johr». So heisst seine neue Single, vor 99 Jahren kam seine Grossmutter zur Welt – und die hiess Anna. So haben er und seine Frau Jenny nun eine ihrer Zwillingstöchter genannt. Ob Anna und Ida ein- oder zweiieig sind, lässt sich, zumindest aufgrund der bemützten Köpfchen, nicht sagen. 

Die beiden haben bereits zwei grosse Geschwister: Emil (5) und Helena (4). 

Wir gratulieren herzlich. 

 

Von SC vor 20 Minuten
Themen per E-Mail folgen
#kunz
#Väter
#Zwillinge
#Stars und ihre Familien
#Geburt
#Family
Mehr anzeigen