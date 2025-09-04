Überraschung! Kunz ist Papa von Zwillingen!  

Heimlich, still und leise und ohne vorher die Schwangerschaft der Partnerin zu verkünden Papa zu werden scheint gerade in zu sein unter Schweizer Promi Männern. Nach Volksmusik-Star Mike Oesch (36) hat dies nun auch Musiker Kunz alias Marco Kunz (40) getan. Und er legt noch einen obendrauf: Sein Vaterglück ist nämlich zweifach!
«Doppeltes Wunder, Glück und Verliebtsein. Seid herzlich willkommen auf dieser Erde und in unserer Familie, Anna & Ida» schreibt der Sänger zu einem Foto, auf dem die beiden winzigen Zwillingsmädchen mit Mützchen bekleidet auf dem nackten Oberkörper ihres Papas ruhen.
Dazu postet Kunz den Hashtag «99 Johr». So heisst seine neue Single, vor 99 Jahren kam seine Grossmutter zur Welt – und die hiess Anna. So haben er und seine Frau Jenny nun eine ihrer Zwillingstöchter genannt. Ob Anna und Ida ein- oder zweiieig sind, lässt sich, zumindest aufgrund der bemützten Köpfchen, nicht sagen.
Die beiden haben bereits zwei grosse Geschwister: Emil (5) und Helena (4).
Wir gratulieren herzlich.