Jugendgewalt-Experte Allan Guggenbühl

«Viele Jugendliche sind von Messern fasziniert»

Messerattacke in Solingen, immer mehr Angriffe in der Schweiz – was ist da los? ­Jugendgewalt-Experte Allan Guggenbühl erklärt, warum das Messer zunehmend an Bedeutung gewinnt.