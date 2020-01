Vierköpfige Familie tauscht Wohnung gegen Segelboot

Das Räumen der Wohnung hatte etwas unglaublich Befreiendes. Wir wurden zu Dauergästen im Entsorgungshof. Was noch gut in Schuss war, verkauften wir online und füllten so unsere Bordkasse auf. Bis auf 35 Kartons haben wir alles weggegeben. Wann wir das nächste Mal einen Blick in sie werfen werden, steht in den Sternen.