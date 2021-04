Vom Glückslos, ein «Jugo-Kind» zu sein!

Vor allem in den ersten zehn Jahren meines Lebens floss viel aus der serbischen Kultur in unsere Erziehung. Ich schnallte schon als Kind, dass es das Beste ist, das uns passieren konnte. Während Schweizer Kinder selbst bei schönstem Wetter um 17.55 Uhr den Spielplatz verlassen mussten, um Punkt 18 Uhr Znacht zu essen, Zähne zu putzen und spätestens um 19.30 Uhr im Bett zu sein, packte meine Mutter jeweils alles, was der Kühlschrank hergab, in Tupperwares.