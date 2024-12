Sprichwörtlich der Vater aller Kuschel-Daddys: David Beckham (49). Der ehemalige Fussball-Superstar postet regelmässig Liebes-Nachrichten an seine vier Kinder, gerne auch zu deren Geburtstagen.«Happy Birthday, mein schöner Junge. Wir sind so stolz auf den Mann, der du geworden bist. Leidenschaftlich und ehrgeizig. Ich liebe dich so sehr», schrieb er zum 22. Geburtstag von Sohn Romeo.