Von der Unbeschwertheit, jung Mami zu werden

Was ist heute auch noch anders als früher?

Ich habe das Glück, dass ich drei relaxte Babys hatte und immer noch habe. Bei Till ist es nun einfach so, dass ich viel mehr daheim bin. Viel mehr darauf achte, wann er genau was isst. Wann und wie er schläft. Mir ist es unglaublich wichtig, einen Rhythmus zu haben und ich setze mich damit auch selber unter Druck. Mit den Grossen war ich oft alleine einen ganzen Tag weg, in einer anderen Stadt, war mit Freundinnen Kaffee trinken und war, wie gesagt, locker. Ebenfalls ein grosser Unterschied: Bei den zwei Grossen hatte ich nie Medikamente dabei, wenn wir unterwegs waren. Wenn ich mit Till unterwegs bin, habe ich immer einen Fiebermesser und Zäpfchen dabei.