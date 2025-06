«Wachstumsschmerzen treten vor allem in der Nacht auf»

Sie haben eingangs erwähnt, dass es sich bei den Wachstumsschmerzen um eine Ausschlussdiagnose handelt. Welche anderen Erkrankungen können ähnliche Beschwerden auslösen?

Beispielsweise kann es auch bei gut- oder bösartigen Tumoren am Skelett oder am Muskel oder bei Infektionen zu nächtlichen Schmerzen kommen. Im Gegensatz zu den Wachstumsschmerzen sind dann aber typischerweise nicht beide Beine betroffen, sondern nur eines. Zudem zeigen sich an der betroffenen Stelle oft Schwellungen oder Rötungen. In diesen Fällen muss unbedingt die Kinderärztin oder der Kinderarzt aufgesucht werden. Genauso, wenn die Schmerzen vor allem am Tag auftreten – dann handelt es sich vermutlich nicht um Wachstumsschmerzen. Im Zweifelsfall würden die Kinderärztinnen und -Ärzte eine Überweisung zur fachärztlichen Beurteilung bei uns in die Wege leiten.