Warum Frauen eine Schwangerschaft verdrängen

Gibt es bestimmte Risikogruppen?

Es gibt keine eindeutige typische Gruppe. Übergewicht kann dazu führen, dass körperliche Veränderungen – etwa ein wachsender Bauch – weniger auffallen. Auch Frauen, die bereits mehrere Kinder geboren haben, können Veränderungen im Bauchbereich anders einschätzen. Manchmal spielen auch seelische Belastungen oder schwierige Erfahrungen im Leben eine Rolle. Zum Beispiel, wenn eine Frau schon früher traumatische Erlebnisse hatte. Es kann grundsätzlich Frauen jeden Alters und in jeder Lebenssituation betreffen.