Prävention

Auch wenn Infekte im Kindesalter normal sind, gibt es einige Massnahmen, um das Risiko zu senken: Regelmässiges Händewaschen, ausreichende Flüssigkeitszufuhr und eine ausgewogene Ernährung stärken die Abwehrkräfte. Zur Prävention kann laut Sidler in gewissen Situationen eine Grippeimpfung ratsam sein. Zum Beispiel ist diese bei ehemaligen Frühgeborenen (vor der 32. Schwangerschaftswoche geborene), in den ersten zwei Lebensjahren sinnvoll oder wenn das Kind an chronischen Krankheiten wie Diabetes und Asthma leidet oder Immunsuppressiva einnehmen muss.

Neu wird in der Schweiz seit letztem Herbst für alle ab dem 1. April 2024 geborenen Säuglinge ein Schutz gegen das Respiaratorsche Synzytial-Virus (RSV) in Form eines Antikörpers, einer passiven Immunisierung, empfohlen. RSV kann insbesondere bei Säuglingen zu schweren Atemwegserkrankungen wie Bronchiolitis führen. Die Covid-Impfung empfiehlt man in Fachkreisen unter dem Alter von 16 Jahren nicht mehr.