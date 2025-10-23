Warum ist mein Kind ständig krank? 

Säuglinge geniessen anfangs noch einen Antikörperschutz von der Mutter, den sogenannten Nestschutz. Lässt dieser nach, ist ein Kind überall dort, wo noch eine «Immunität» fehlt, anfälliger für eine Infektion. Sidler: «Häufig sind erstgeborene Kinder im ersten Lebensjahr weniger krank, wenn sie zu Hause betreut werden, da sie seltener mit Krankheitserregern in Kontakt kommen. Mit Geschwistern oder dem Besuch familienexterner Betreuungseinrichtungen werden auch sie nicht ‹verschont› mit den üblichen Erkältungen und Infektionskrankheiten.» Dies habe aber durchaus einen positiven Aspekt: «Das Immunsystem der Kinder wird durch diesen Kontakt mit den Erregern ‹trainiert›, was es für die kommenden Jahre stärkt.»