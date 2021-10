Warum verschwestern wir uns erst, wenn wir Mamas sind?

Machen wir einen Zeitsprung. Im Partyalter habe ich viele Stunden mich schminkend auf Club-Toiletten verbracht. Inmitten von sich ebenfalls schminkenden Geschlechtsgenossinnen. Wer nun denkt, dass die Schminkerei verbindet, irrt sich. Ich habe in all den Jahren mit maximal drei, vier Frauen geplaudert. In allen Fällen ging es darum, ob eine Tampons hat, um der anderen auszuhelfen. Immerhin in der Menstruation waren wir eine Gemeinschaft.