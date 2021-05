Dina Rossi hat eine 4-jährige Tochter

Was bist du für ein Mami, liebe Bachelorette?

Im TV sucht sie aktuell die grosse Liebe. Wer aber an das Herz der Bachelorette will, muss an ihrer Tochter vorbei. Wie das Mami-Meitli-Gespann funktioniert, erzählt Dina Rossi im Gespräch mit schweizer-illustrierte.ch.