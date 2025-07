Was müssen getrennte Eltern gemeinsam entscheiden?

Fall 2: Finn bricht sich beim Handball die Schulter, Selina geht mit ihm zum Notfall, er wird sofort operiert

Medizinische Entscheide müssen an sich gemeinsam gefällt werden. Das gilt aber nicht für Notfälle. «Das Gesetz sagt explizit, dass ein Elternteil trotz gemeinsamem Sorgerecht alleine entscheiden kann, wenn die Angelegenheit dringlich ist oder der andere Elternteil nicht mit vernünftigem Aufwand zu erreichen ist», so Cornelia Döbeli. Sie fügt jedoch an: «Im Fallbeispiel kann, respektive muss Finn selber der OP zustimmen. Denn mit 14 Jahren ist er als urteilsfähig anzusehen und entscheidet daher selber in höchstpersönlichen Angelegenheiten wie einer Schulter-OP - ausser natürlich, er wäre bewusstlos.» Ein spezifisches Alter für die Urteilsfähigkeit gibt es nicht, es kommt jeweils aufs Kind an, die Faustregel ist bei ungefähr 12 Jahren.