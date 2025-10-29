Was tun, wenn ein Burnout das Familienkonstrukt erschüttert?

Wie kommuniziert man Kindern unter zehn Jahren, was genau los ist, wenn Mami oder Papi aufgrund eines Burnouts ausfallen?

Wie man mit Kindern altersgerecht über psychische Belastungssituationen eines Elternteils kommuniziert, wissen die Expert:innen vom Institut Kinderseele Schweiz IKS am besten. Wichtig ist, dass man mit den Kindern darüber spricht, sie ernst nimmt mit ihren Fragen und ihnen erklärt, dass Mami oder Papi sie trotz allem sehr liebhaben und es nicht ihre Schuld ist, dass es ihr/ihm gerade nicht gut geht.



Wie erklärt man Teenagern ein Burnout?

Auch hier ist eine offene, altersgerechte Erklärung sowie die Bereitschaft, zuzuhören und Fragen zu beantworten, wichtig. Als Metapher für ein Burnout eignet sich bei Teenager sicher der Akku, der durch Überlastung und Überarbeitung leer ist, sehr gut. Ebenfalls ist es wichtig, Jugendlichen zu vermitteln, dass es nicht ihre Schuld ist und dass sie trotzdem ihr Leben weiterleben und ihren Aktivitäten nachgehen dürfen. Es ist zwar schön, wenn sie kleine Dinge zur Entlastung übernehmen wollen und können, doch sollen sie sich nicht verantwortlich fühlen und sich keinesfalls selbst übernehmen. Teenager sollen wissen, dass man immer ein offenes Ohr hat, wenn sie reden wollen, doch sollte man sie nicht dazu zwingen. Man darf ihnen ruhig mitteilen, dass es total ok ist, wenn sie lieber mit ihren Vertrauenspersonen reden wollen.



Wie schafft man es, trotz Burnout ein Paar/eine Familie zu bleiben?

Mit viel Geduld, einer offenen Kommunikationskultur und viel Akzeptanz für die Bedürfnisse seines Gegenübers. Wenn nötig, kann man sich auch als Paar durch die belastende Zeit beraten und begleiten lassen.



Wie integriert man eine/n Erkrankte/n nach der Therapie, dem Klinikaufenthalt, wieder ins Familienleben und zurück in den Beruf?

Langsam und Schritt für Schritt. Das gilt sowohl für die Rückkehr in den Familienalltag als auch in den Beruf. Offene Gespräche sind auch hier wichtig: was ist zumutbar, was noch nicht? Was gibt der betroffenen Person das Gefühl, nützlich zu sein, ohne sie zu überfordern? Ich würde auch empfehlen, ein gemeinsames Gespräch bei der therapeutischen Fachperson der betroffenen Person durchzuführen. Hier kann dann zum Beispiel eine Art «Krisenplan» erstellt werden. Viele Betroffene tendieren dazu, sich rasch wieder zu überfordern. Deshalb ist es wichtig, zu besprechen, welche Warnsignale es gibt und wie man darauf reagiert. Genesung ist kein linearer Prozess; deshalb gilt es auch hier, flexibel zu bleiben, Rückschläge als Teil des Prozesses zu sehen und kleine Schritte zu machen.



Wie behandelt man ein Burnout und wie lange dauert die Genesung?

Die Dauer der Behandlung ist sehr individuell und hängt unter anderem damit zusammen, wie früh man darauf reagiert hat und wie stark das Burnout ausgeprägt ist. Das kann mehrere Wochen, Monate, aber manchmal auch Jahre dauern. Es kann sein, dass man längere Zeit beruflich ausfällt und ein Klinikeintritt das Beste ist. Eine Behandlung beinhaltet in der Regel zunächst einmal das Ziel, für Entlastung zu sorgen und eine gewisse Stabilität wiederherzustellen. Das bedeutet runterfahren, auf Pause drücken und Stress reduzieren. Erst mit der Zeit kann dann therapeutisch gearbeitet werden. Hier schaut man genau hin, wie es zum Burnout gekommen ist, welche Denk- und Verhaltensmuster es in Zukunft anzupassen gilt, wie man mit Stress umgehen und Entspannung und Selbstfürsorge in den Alltag einbauen kann. Der anspruchsvolle Teil erfolgt dann beim Umsetzen des Gelernten, da wir Menschen Gewohnheitstiere sind und es schnell passiert ist, dass wir wieder in unsere alten Muster fallen. Deshalb lohnt es sich, auch bei der Wiederaufnahme der Arbeit therapeutisch begleitet zu werden und es langsam anzugehen.



Wo finden betroffene Familien Hilfe und Unterstützung?

Oft fällt es uns schwer, um Hilfe zu bitten, doch gerade in einer so herausfordernden Zeit ist es wichtig und richtig, Familie und Freunde, Nachbarn oder andere nahestehende Personen zu kontaktieren und sich so zu organisieren, dass man eben selbst nicht ausbrennt. Neben dem persönlichen Umfeld gibt es auch institutionelle Möglichkeiten der Entlastung. Hierfür lohnt es sich, sich erst einmal über die verschiedenen Angebote beraten zu lassen, zum Beispiel bei Pro Mente Sana. Es gibt aber auch den Entlastungsdienst, Angebote des Schweizerischen Roten Kreuzes, Beratungsstellen für Angehörige uvm.