«Was macht dich so wütend?»

«Was macht dich so ohnmächtig, dass du dir nur mit solchen Wörtern zu helfen weißt?»

«Was belastet dich?»

«Welche Punkte gibt es zwischen uns zu klären?»

In einem zweiten Schritt gilt es, dem Kind deutlich aufzuzeigen, dass solche Schimpfwörter unter keinen Umständen geduldet werden und eine massive Verletzung darstellen: «Eltern müssen ihren Kindern beibringen, den Emotionen zwar Platz zu geben, sie aber nicht ungefiltert an anderen auszulassen», sagt die Therapeutin. Wer dies in der Kindheit nicht lernt, wird im Erwachsenenalter verstärkt Probleme haben im Umgang mit Gefühlen. Rissi: «Darum erachte ich sinnvolle Konsequenzen als richtig, wenn sich dieses Verhalten wiederholt.»