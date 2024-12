Wie kommuniziert ein junges Elternpaar gegenüber den Grosseltern, dass es das Weihnachtsfest neu bei sich ausrichten möchte?

Viele Familien kommen noch Jahre, nachdem die Kinder ausgezogen sind, an Weihnachten bei den Eltern zusammen. Gründet die jüngere Generation eigene Familien, verschiebt sich dieser eingespielte Ablauf. Ist das erste Kind geboren, wünschen sich junge Eltern oft, das Fest neu bei sich zu Hause auszurichten. Dieser Schritt des Loslassens kann für betroffene Grosseltern schwierig sein. «Hilfreich ist hier, wenn junge Familien dieses Anliegen formulieren, ohne bisher Dagewesenes abzuwerten», sagt Braun. «Das Gespräch beginnt man am besten mit einer positiven Beziehungsbotschaft. Man kann betonen, dass man die bestehenden Traditionen in der Familie schätzt und was man an Weihnachten als Kind geliebt hat.» Den Übergang zum eigentlichen Anliegen könne man als Bitte gestalten – dabei jedoch deutlich den eigenen Wunsch äussern: «Jetzt sind wir eine eigene Familie und möchten ein paar Dinge anders gestalten ...»