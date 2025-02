Wenn die To-do-Liste zum Monster wird

Bei welchen Themen ist Vorsicht geboten?

Hausaufgaben, Vorsätze fürs neue Jahr, wöchentliches Sportprogramm – die Inhalte von To-do-Listen sind oft drittbestimmt. So erlebt es Psychologin Hannah Süss auf ihrer Therapiestation und sagt: «Das Thema an sich muss nicht zwingend Sorge bereiten. Vorsicht ist dann geboten, wenn die Liste das Potenzial birgt, Jugendliche in ihrem Alltag und in ihrer Gesundheit einzuschränken.» Dazu gehören beispielsweise eine schwarze Liste von Lebensmitteln. Oder eine Liste, die vorschreibt, was und wieviel man essen darf und was die tägliche Sport-Routine beinhalten muss. Hannah Süss: «Hier besteht die Gefahr, dass das Abarbeiten dieser Punkte ein extremes Mass annimmt und zum Zwang wird.» Das «Abhäkeln» auf der Liste wird zur Bedrohung.