Wenn Eltern die Freunde ihrer Kinder nicht mögen

Klare Haltung bei inakzeptablen Ansichten

Ebenfalls das Gespräch mit dem Kind suchen sollten Eltern, wenn sie erfahren, dass die Eltern der Freunde völlig andere Werte vertreten – wenn sie etwa rassistisch oder homophob sind. Auch dann ist es wichtig, die eigenen Ansichten klar zu vermitteln und das Kind oder den Jugendlichen zum kritischen Nachdenken anzuregen. «Will die andere Familie das Kind zu politischen oder religiösen Veranstaltungen mitnehmen, die den eigenen Werten widersprechen, dürfen Eltern die Teilnahme untersagen», findet Christina Häberlin. Die Psychologin sagt weiter: «In einem solchen Fall muss man womöglich das Kind unterstützen, indem man selbst die anderen Eltern anruft und erklärt, dass man eine andere Haltung hat.»