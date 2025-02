Wenn Mama eine Firma gründet

Die häufigste Frage, die der Unternehmerin gestellt wird, hat aber nichts mit Planung zu tun. Die meisten wollen wissen, ob ihre Idee denn gut sei. «Das ist eigentlich nebensächlich», meint sie. «Es gibt keine guten oder schlechten Ideen, es kommt immer auf die Umsetzung an.» Am Anfang kann es sinnvoll sein, verschiedene Ansätze auszuprobieren, um herauszufinden, was am Markt funktioniert.