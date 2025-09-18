Wenn Schreibaby-Eltern an Grenzen stossen

Livio ist heute sechs Jahre alt und hat die Schreiphase überwunden.

Die schwere Baby-Zeit vergisst man nie. Einmal geriet ich so sehr an meine Grenze, dass ich Livio in den Maxi-Cosi packte und einer Verwandten abgab. Das war sehr hart, aber ich hatte Angst um Livio und um mich. Plötzlich war der Gedanke da, dass mein Sohn womöglich ruhig wird, wenn ich ihn schüttle. Man darf das kaum laut aussprechen. Wer kein Schreibaby hatte, kann sich nicht vorstellen, wie sehr man an seine Grenzen gerät – und dass dann solche Gedanken naheliegen.