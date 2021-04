Es gibt keine allgemein gültige Regel, die besagt, welches Kind wann wieviel Zeit mit welchem anderen Kind verbringen darf. Aus systemischer Sicht gibt es jedoch einen Ansatz, an dem du dich orientieren kannst. «Ein Kind kann nicht per se davon ausgehen, dass es mit den Freunden seiner Geschwister mitspielen darf», sagt Erwachsenenbildnerin Susanne Baldini. Schliesslich habe sich das Gspänli ja mit seinem Freund verabredet und möchte vielleicht nicht auch noch mit dessen Bruder spielen müssen. Je nach Situation könne es aber auch Sinn machen, wenn die Kinder in einer Gruppe gemeinsam spielen. Hier gilt es, die Situation zu beobachten und abzuwägen.