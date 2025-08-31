Wie Ariane Schweizer Kindern im Spital Normalität schenkt

Das gilt auch für Dario, zehn Jahre alt, der im selben Zimmer an die Infusion angeschlossen ist – auch bei ihm soll sie helfen, sein geschwächtes Immunsystem zu stabilisieren. Er ist mit seinen Eltern angereist – ebenfalls aus dem Aargau – und hofft, die Behandlung bald zu Hause über sich ergehen lassen zu können. Die Eltern wünschen sich, dass die Therapie endlich dazu führt, dass ihr Sohn seltener krank ist als vor der Diagnose.