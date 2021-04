Wie ich als Mutter nie werden wollte – und wurde

In meiner Vorstellung war es so, dass ich sofort zur Mani- und Pediküre renne, wenn das Baby zum ersten Mal in der Kita ist. In Tat und Wahrheit setzte ich mich in ein Café gleich gegenüber, um ja innert sechs Sekunden zur Stelle zu sein, falls es mich braucht. Die freie Zeit «nutzte» ich, um Rotz und Wasser zu heulen.